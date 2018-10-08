İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 236 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 235 bin 800, en yüksek ise 237 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,92 düşüşle 236 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 326 bin 723,85 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 535 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 335 bin 852,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Merkez Döviz ve Kıy. Mad., Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.200,001.202,90En Düşük 235.800,001.193,70En Yüksek237.700,001.194,00Kapanış236.000,001.193,70Ağırlıklı Ortalama 236.967,571.193,85Toplam İşlem Hacmi (TL)125.326.723,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg)534,68 Toplam İşlem Adedi16