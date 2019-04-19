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Altının kilogramı 238 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 600 liraya geriledi.Atın piyasasında, en düşük 238 bin 50 lirayı, en yüksek 238 bin 750 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 238 bin 600 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 600 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 238 bin 50 lirayı, en yüksek 238 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 238 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 446 bin 512,10 lira, işlem miktarı ise 522,42 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 342 bin 442,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.700,001.276,50En Düşük 238.050,001.277,00En Yüksek238.750,001.279,05Kapanış238.600,001.278,50Ağırlıklı Ortalama 238.398,251.278,70Toplam İşlem Hacmi (TL)124.446.512,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)522,4 Toplam İşlem Adedi27
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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