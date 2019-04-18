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Altının kilogramı 238 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 700 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 236 bin 950 lira, en yüksek 239 bin 800 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 238 bin 700 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 700 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 236 bin 950 lira, en yüksek 239 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 152 milyon 657 bin 930,64 lira, işlem miktarı ise 647,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 354 bin 164,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Altınbaş Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 235.800,001.278,00En Düşük 236.950,001.274,30En Yüksek239.800,001.276,55Kapanış238.700,001.276,50Ağırlıklı Ortalama 237.994,831.275,04Toplam İşlem Hacmi (TL)152.657.930,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg)647,93 Toplam İşlem Adedi27
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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