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Altının kilogramı 238 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 900 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 238 bin 900 lirayı, en yüksek 240 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 238 bin 900 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 900 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 238 bin 900 lirayı, en yüksek 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 238 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 188 milyon 279 bin 801,39 lira, işlem miktarı ise 790,9 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 212 milyon 457 bin 811,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.600,001.278,50En Düşük 238.900,001.277.30En Yüksek240.000,001.280,70Kapanış238.900,001.279,50Ağırlıklı Ortalama 239.593,591.279,30Toplam İşlem Hacmi (TL)188.279.801,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg)790,9 Toplam İşlem Adedi39
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Altının KilogramıPiyasalar
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