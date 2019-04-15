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Altının kilogramı 239 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin 900 liraya geriledi.Atın piyasasında, en düşük 239 bin 800 lira, en yüksek 240 bin 800 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 239 bin 900 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin 900 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 800 lira, en yüksek 240 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 239 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 283 milyon 556 bin 643,90 lira, işlem miktarı ise 1.184,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 292 milyon 106 bin 239,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 241.000,001.293,00En Düşük 239.800,001.286,65En Yüksek240.800,001.289,30Kapanış239.900,001.287,00Ağırlıklı Ortalama 240.422,641.288,18Toplam İşlem Hacmi (TL)283.556.643,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.184,43 Toplam İşlem Adedi43
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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