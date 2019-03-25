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Altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 239 bin lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 239 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 388 bin 684,74 lira, işlem miktarı ise 473,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 115 milyon 197 bin 847,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

                                                STANDART TL/KG    DOLAR/ONS
Önceki Kapanış                       235.200,00                1.313,15
En Düşük                                 239.000,00                1.317,40
En Yüksek                               240.500,00                1.320,55
Kapanış                                   239.000,00                1.318,95
Ağırlıklı Ortalama                    239.419,64                 1.318,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)        111.388.684,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)       473,19
Toplam İşlem Adedi                 32

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