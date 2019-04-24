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Altının kilogramı 240 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 100 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 239 bin 800 lira, en yüksek 240 bin 400 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 240 bin 100 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 100 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 800 lira, en yüksek 240 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 240 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 391 milyon 860 bin 102,74 lira, işlem miktarı ise 1.643,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 397 milyon 674 bin 249,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.900,001.279,50En Düşük 239.800,001.270,65En Yüksek240.400,001.276,65Kapanış240.100,001.271,70Ağırlıklı Ortalama 239.965,381.273,64Toplam İşlem Hacmi (TL)391.860.102,74 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.643,16 Toplam İşlem Adedi61
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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