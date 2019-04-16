İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 200 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 200 lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 240 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 298 milyon 402 bin 871,59 lira, işlem miktarı ise 1.247,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 304 milyon 920 bin 421,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 239.900,001.287,00En Düşük 239.200,001.281,10En Yüksek240.500,001.297,00Kapanış240.200,001.284,45Ağırlıklı Ortalama 240.420,831.288,18Toplam İşlem Hacmi (TL)298.402.871,59 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.247,33 Toplam İşlem Adedi36