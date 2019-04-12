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Altının kilogramı 241 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 241 bin liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 240 bin lira, en yüksek 241 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 241 bin liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 241 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 240 bin lira, en yüksek 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 241 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 89 milyon 236 bin 223,10 lira, işlem miktarı ise 373,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 92 milyon 774 bin 581,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 240.200,001.301,00En Düşük 240.000,001.292,50En Yüksek241.500,001.299,40Kapanış241.000,001.293,00Ağırlıklı Ortalama 240.835,161.295,99Toplam İşlem Hacmi (TL)89.236.223,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)373,92 Toplam İşlem Adedi25
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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