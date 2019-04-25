İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 242 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 241 bin 500 lira, en yüksek 242 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 242 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 206 milyon 983 bin 494,75 lira, işlem miktarı ise 860 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 208 milyon 392 bin 563 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 240.100,001.271,70En Düşük 241.500,001.272,00En Yüksek242.000,001.278,50Kapanış242.000,001.277,00Ağırlıklı Ortalama 241.866,071.277,48Toplam İşlem Hacmi (TL)206.983.494,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg)860,04 Toplam İşlem Adedi33