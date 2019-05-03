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Altının kilogramı 243 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 900 liraya geriledi.Atın piyasasında, en düşük 243 bin 900 lira, en yüksek 244 bin 300 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 243 bin 900 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 900 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 243 bin 900 lira, en yüksek 244 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 243 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 134 milyon 325 bin 956,06 lira, işlem miktarı ise 522 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 725 bin 339,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 244.100,001.270,00En Düşük 243.900,001.268,00En Yüksek244.300,001.272,50Kapanış243.900,001.270,25Ağırlıklı Ortalama 244.166,671.270,53Toplam İşlem Hacmi (TL)134.325.956,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg)552 Toplam İşlem Adedi22
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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