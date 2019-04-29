İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 244 bin 400 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 244 bin 200 lira, en yüksek 244 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 244 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 150 milyon 317 bin 221,63 lira, işlem miktarı ise 615,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 156 milyon 505 bin 326,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 244.500,001.282,00En Düşük 244.200,001.281,00En Yüksek244.900,001.285,00Kapanış244.400,001.282,50Ağırlıklı Ortalama 244.712,501.282,22Toplam İşlem Hacmi (TL)150.317.221,63 Toplam İşlem Miktarı (Kg)615,92 Toplam İşlem Adedi40