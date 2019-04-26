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Altının kilogramı 244 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 244 bin 500 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 244 bin 500 lira, en yüksek 245 bin 150 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 244 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 244 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 244 bin 500 lira, en yüksek 245 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 244 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 286 bin 333,39 lira, işlem miktarı ise 458,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 911 bin 609,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 242.000,001.277,00En Düşük 244.500,001.272,00En Yüksek245.150,001.283,00Kapanış244.500,001.282,00Ağırlıklı Ortalama 244.553,231.277,48Toplam İşlem Hacmi (TL)111.286.333,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg)458,92 Toplam İşlem Adedi21
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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