İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 245 bin 50 lira, en yüksek 247 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 246 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 303 milyon 357 bin 858,55 lira, işlem miktarı ise 1.229,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 657 bin 388,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez Döviz ve Kıymetli Madenler ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.200,001.328,20En Düşük 245.050,001.321,40En Yüksek247.500,001.328,80Kapanış246.500,001.322,30Ağırlıklı Ortalama 246.070,261.323,59Toplam İşlem Hacmi (TL)303.357.858,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.229,75 Toplam İşlem Adedi59