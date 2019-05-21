İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin 400 lira, en yüksek 249 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 247 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 811 bin 589,64 lira, işlem miktarı ise 782,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 204 milyon 149 bin 15,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 248.100,001.278,85En Düşük 247.400,001.270,00En Yüksek249.000,001.284,50Kapanış247.500,001.273,00Ağırlıklı Ortalama 248.197,871.276,03Toplam İşlem Hacmi (TL)193.811.589,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg)782,65 Toplam İşlem Adedi39





