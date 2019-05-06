Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi mersin Rusya
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Altının kilogramı 247 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 700 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 247 bin 100 lira, en yüksek 247 bin 700 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 247 bin 700 liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 700 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 247 bin 100 lira, en yüksek 247 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 247 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 158 milyon 904 bin 771,55 lira, işlem miktarı ise 647,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 158 milyon 904 bin 771,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Merkez Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası
şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 243.900,001.270,25En Düşük 247.100,001.282,00En Yüksek247.700,001.284,50Kapanış247.700,001.282,70Ağırlıklı Ortalama 247.370,151.282,59Toplam İşlem Hacmi (TL)158.904.771,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)647,63 Toplam İşlem Adedi25
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5