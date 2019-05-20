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Altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 248 bin lira, en yüksek 249 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin lira, en yüksek 249 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 248 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 798 bin 593,13 lira, işlem miktarı ise 688 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 725 bin 239,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 250.000,001.286,30En Düşük 248.000,001.275,00En Yüksek249.500,001.285,70Kapanış248.100,001.278,85Ağırlıklı Ortalama 248.609,621.278,34Toplam İşlem Hacmi (TL)170.798.593,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg)687,87 Toplam İşlem Adedi39


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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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