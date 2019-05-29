İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin lira, en yüksek 249 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 248 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 108 milyon 243 bin 519,71 lira, işlem miktarı ise 435,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 111 milyon 517 bin 238,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 249.200,001.277,80En Düşük 248.000,001.278,00En Yüksek249.750,001.288,00Kapanış248.000,001.285,10Ağırlıklı Ortalama 248.852,941.283,03Toplam İşlem Hacmi (TL)108.243.519,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg)435,08 Toplam İşlem Adedi23