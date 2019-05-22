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Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 300 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 250 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 172 bin 80,54 lira, işlem miktarı ise 594,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıy.Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.500,001.273,00En Düşük 248.700,001.270,70En Yüksek250.300,001.278,00Kapanış250.300,001.278,00Ağırlıklı Ortalama 249.395,311.273,12Toplam İşlem Hacmi (TL)147.172.080,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg)594,29 Toplam İşlem Adedi22
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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