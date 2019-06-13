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Altının kilogramı 251 bin 200 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 251 bin 200 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 250 bin 200 lira, en yüksek 251 bin 200 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 251 bin 200 liraya çıktı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 251 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 250 bin 200 lira, en yüksek 251 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 251 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 148 milyon 187 bin 982,60 lira, işlem miktarı ise 593,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 861 bin 314,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 248.700,001.330,00En Düşük 250.200,001.332,35En Yüksek251.200,001.338,00Kapanış251.200,001.337,30Ağırlıklı Ortalama 250.760,531.337,29Toplam İşlem Hacmi (TL)148.187.982,60 Toplam İşlem Miktarı (Kg)593,94 Toplam İşlem Adedi31
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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