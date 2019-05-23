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Altının kilogramı 251 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 251 bin 900 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 251 bin 500 lira, en yüksek 252 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 251 bin 900 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 251 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 251 bin 500 lira, en yüksek 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 251 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 104 milyon 79 bin 21,12 lira, işlem miktarı ise 417,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 105 milyon 427 bin 989,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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