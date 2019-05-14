İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 252 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin lira, en yüksek 254 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 252 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 344 milyon 539 bin 308,62 lira, işlem miktarı ise 1.357,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 347 milyon 558 bin 713,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 253.000,001.283,90En Düşük 252.100,001.296,00En Yüksek254.600,001.298,60Kapanış252.100,001.298,60Ağırlıklı Ortalama 253.704,171.297,05Toplam İşlem Hacmi (TL)344.539.308,62 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.357,56 Toplam İşlem Adedi23