İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin lira, en yüksek 253 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 253 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 157 milyon 41 bin 129,38 lira, işlem miktarı ise 613 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 158 milyon 795 bin 573,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.600,001.283,05En Düşük 252.000,001.284,00En Yüksek253.550,001.288,60Kapanış253.250,001.288,60Ağırlıklı Ortalama 252.966,301.287,50Toplam İşlem Hacmi (TL)157.041.129,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)613,44 Toplam İşlem Adedi45