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Altının kilogramı 253 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 500 liraya yükseldi.Atın piyasasında, en düşük 251 bin 750 lira, en yüksek 254 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 253 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 251 bin 750 lira, en yüksek 254 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 253 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 140 milyon 561 bin 142,76 lira, işlem miktarı ise 568 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 144 milyon 663 bin 755,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Akbank ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.700,001.282,70En Düşük 251.750,001.278,65En Yüksek254.500,001.284,50Kapanış253.500,001.279,85Ağırlıklı Ortalama 252.183,531.281,32Toplam İşlem Hacmi (TL)140.561.142,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg)568,02 Toplam İşlem Adedi36
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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