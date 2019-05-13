İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 248 bin 950 lira, en yüksek 253 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 94 milyon 316 bin 631,10 lira, işlem miktarı ise 348 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 227 bin 137,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 253.250,001.288,60En Düşük 248.950,001.283,30En Yüksek253.000,001.284,00Kapanış253.000,001.283,90Ağırlıklı Ortalama 250.248,401.283,61Toplam İşlem Hacmi (TL)94.316.631,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)347,94 Toplam İşlem Adedi33