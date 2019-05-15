İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 100 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 810 bin 548,99 lira, işlem miktarı ise 566,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 875 bin 821,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 252.100,001.298,60En Düşük 252.100,001.291,00En Yüksek254.000,001.300,45Kapanış253.000,001.300,45Ağırlıklı Ortalama 252.868,121.297,40Toplam İşlem Hacmi (TL)142.810.548,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg)566,20 Toplam İşlem Adedi27