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Altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 255 bin 200 lira, en yüksek 257 bin 350 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 200 lira, en yüksek 257 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 255 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 179 milyon 483 bin 719,20 lira, işlem miktarı ise 700,90 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 183 milyon 91 bin 200,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 258.900,001.404,95En Düşük 255.200,001.390,60En Yüksek257.350,001.400,40Kapanış255.200,001.391,00Ağırlıklı Ortalama 256.950,001.396,12Toplam İşlem Hacmi (TL)179.483.719,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg)700,90 Toplam İşlem Adedi21
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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