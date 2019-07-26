İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 256 bin 500 lira, en yüksek 259 bin 327 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 256 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 856 bin 101,37 lira, işlem miktarı ise 1.164,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 24 bin 935,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 261.000,001.432,10En Düşük 256.500,001.415,00En Yüksek259.327,001.423,00Kapanış256.500,001.418,00Ağırlıklı Ortalama 258.618,641.418,99Toplam İşlem Hacmi (TL)301.856.101,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.164,09 Toplam İşlem Adedi31



