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Altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 254 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 100 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 256 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 172 milyon 628 bin 465,25 lira, işlem miktarı ise 677 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 363 bin 24,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.000,001.289,80En Düşük 254.800,001.282,60En Yüksek257.100,001.290,40Kapanış256.600,001.283,05Ağırlıklı Ortalama 256.090,801.286,46Toplam İşlem Hacmi (TL)172.628.465,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg)676,86 Toplam İşlem Adedi42
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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