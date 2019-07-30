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Altının kilogramı 256 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 256 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 180 milyon 322 bin 911,32 lira, işlem miktarı ise 699,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 182 milyon 468 bin 289,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 257.100,001.419,70En Düşük 255.800,001.420,70En Yüksek256.500,001.428,50Kapanış256.000,001.428,50Ağırlıklı Ortalama 256.332,501.425,08Toplam İşlem Hacmi (TL)180.322.911,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg)699,80 Toplam İşlem Adedi19



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Altının Kilogramı
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