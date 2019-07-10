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Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 34 bin 532,24 lira, işlem miktarı ise 1.079,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 277 milyon 588 bin 491,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Yetkili Müessese, Troy Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 255.200,001.391,00En Düşük 255.800,001.390,50En Yüksek257.500,001.407,60Kapanış257.100,001.407,60Ağırlıklı Ortalama 256.611,541.397,89Toplam İşlem Hacmi (TL)275.034.532,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.079,19 Toplam İşlem Adedi36
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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