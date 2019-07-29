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Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 255 bin 700 lira, en yüksek 257 bin 200 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 700 lira, en yüksek 257 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 269 milyon 798 bin 455,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 274 milyon 5 bin 716,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.500,001.418,00En Düşük 255.700,001.417,50En Yüksek257.200,001.422,00Kapanış257.100,001.419,70Ağırlıklı Ortalama 256.848,911.419,23Toplam İşlem Hacmi (TL)269.798,455,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.047,34 Toplam İşlem Adedi22



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Altının Kilogramı
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