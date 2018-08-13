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Altının kilogramı 257 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 249 bin 400, en yüksek ise 268 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 257 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 400, en yüksek ise 268 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,98 yükselişle 257 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 369 bin 379,30 lira, işlem miktarı ise 2 bin 715 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 644 milyon 121 bin 42,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Flaş Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.000,001.210,00En Düşük 249.400,001.187,00En Yüksek268.000,001.205,70Kapanış257.000,001.198,50Ağırlıklı Ortalama 257.332,651.201,34Toplam İşlem Hacmi (TL)630.369.379,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.714,78 Toplam İşlem Adedi46
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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