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Altının kilogramı 259 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 100 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 259 bin lira, en yüksek 259 bin 750 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 259 bin 100 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin lira, en yüksek 259 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 259 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 237 milyon 953 bin 900,02 lira, işlem miktarı ise 913,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 241 milyon 840 bin 611,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 257.100,001.407,60En Düşük 259.000,001.407,95En Yüksek259.750,001.421,90Kapanış259.100,001.418,40Ağırlıklı Ortalama 259.442,861.415,15Toplam İşlem Hacmi (TL)237.953.900,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg)913,24 Toplam İşlem Adedi34
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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