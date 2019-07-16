İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 400 lira, en yüksek 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 259 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 230 milyon 740 bin 454,10 lira, işlem miktarı ise 891,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 238 milyon 780 bin 466,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 258.200,001.406,00En Düşük 259.400,001.411,65En Yüksek260.000,001.414,70Kapanış259.500,001.412,90Ağırlıklı Ortalama 259.562,081.412,89Toplam İşlem Hacmi (TL)230.740.454,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)891,50 Toplam İşlem Adedi33