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Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 259 bin 600 lira, en yüksek 261 bin 800 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 600 lira, en yüksek 261 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalışla 259 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 215 milyon 781 bin 239,54 lira, işlem miktarı ise 823,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 220 milyon 60 bin 760,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 264.000,001.424,00En Düşük 259.600,001.404,00En Yüksek261.800,001.430,40Kapanış259.600,001.409,70Ağırlıklı Ortalama 261.082,261.413,90Toplam İşlem Hacmi (TL)215.781.239,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg)823,14 Toplam İşlem Adedi41


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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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