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Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 258 bin 800 lira, en yüksek 259 bin 600 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 258 bin 800 lira, en yüksek 259 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 259 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 295 bin 17,99 lira, işlem miktarı ise 1.088,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 281 milyon 295 bin 17,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 259.800,001.425,70En Düşük 258.800,001.414,90En Yüksek259.600,001.427,15Kapanış259.600,001.419,70Ağırlıklı Ortalama 259.363,771.417,88Toplam İşlem Hacmi (TL)281.295.017,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.088,17 Toplam İşlem Adedi28



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Altının Kilogramı
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