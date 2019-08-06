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Altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 259 bin 500 lira, en yüksek 261 bin 400 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 500 lira, en yüksek 261 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 260 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 358 milyon 225 bin 276,12 lira, işlem miktarı ise 1.373,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 358 milyon 783 bin 689,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 260.200,001.460,00En Düşük 259.500,001.458,00En Yüksek261.400,001.470,00Kapanış260.400,001.465,00Ağırlıklı Ortalama 260.507,351.461,59Toplam İşlem Hacmi (TL)358.225.276,12 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.373,92 Toplam İşlem Adedi59
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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