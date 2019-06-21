Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin dünya Trabzon seminer Bursa
Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi“ ödülü
En iyinin de iyisi!
Beymen'de yüzde 50’ye varan büyük indirim başladı
Büyük indirim başladı!
Türk Telekom seçime hazır
Türk Telekom hazır!
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı

Altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 258 bin lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram...

Altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 258 bin lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 261 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 334 milyon 757 bin 538,02 lira, işlem miktarı ise 1.307,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 337 milyon 178 bin 628,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.500,001.383,00En Düşük 258.000,001.382,60En Yüksek261.000,001.400,00Kapanış261.000,001.394,25Ağırlıklı Ortalama 259.541,761.389,22Toplam İşlem Hacmi (TL)334.757.538,02Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.307,02 Toplam İşlem Adedi38

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5