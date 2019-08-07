Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi bodrum birleşmiş milletler Hastane Trabzonspor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!
Sürücülere uyarı
Sürücülere uyarı
Uzlaştırma rekor kırdı
Uzlaştırma rekor kırdı

Altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 262 bin 500 lira, en yüksek 263 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 262 bin 500 lira, en yüksek 263 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 263 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 298 milyon 792 bin 729,38 lira, işlem miktarı ise 1.129,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 299 milyon 928 bin 4,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 260.400,001.465,00En Düşük 262.500,001.486,00En Yüksek263.500,001.500,55Kapanış263.350,001.497,00Ağırlıklı Ortalama 263.208,331.491,85Toplam İşlem Hacmi (TL)298.792.729,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.129,15 Toplam İşlem Adedi27
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5