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Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 100 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 273 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 972 bin 806,90 lira, işlem miktarı ise 1.762,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 693 bin 455,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 273.300,001.476,40En Düşük 272.500,001.461,65En Yüksek273.100,001.477,90Kapanış273.100,001.465,25Ağırlıklı Ortalama 272.992,451.463,18Toplam İşlem Hacmi (TL)473.972.806,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.762,55 Toplam İşlem Adedi42
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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