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Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 271 bin 900 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 271 bin 900 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 276 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 18 bin 631,55 lira, işlem miktarı ise 927,41 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 251 milyon 543 bin 602,32 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 269.500,001.496,00En Düşük 271.900,001.495,00En Yüksek277.000,001.507,50Kapanış276.000,001.503,15Ağırlıklı Ortalama 276.105,561.499,96Toplam İşlem Hacmi (TL)250.018.631,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)927,41 Toplam İşlem Adedi72
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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