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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 800 liraya geriledi.

Altının kilogramı geriledi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 800 lira, en yüksek 271 880 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 270 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 285 milyon 889 bin 232,17 lira, işlem miktarı ise 1.055,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 291 milyon 39 bin 442,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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BorsaEkonomiEuroDolarKMKTPKıymetli MadenlerKıymetli TaşlarAltın
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