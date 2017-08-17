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Altının onsu 1.290 doların üzerini gördü

- Altının gram fiyatı dün hem dolar/TL'deki hem de altının ons fiyatındaki gerilemeyle son bir haftanın en düşük seviyesi olan 143,9 lirayı gördü. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,50 artışla 145,80 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 980 liradan satılıyor

Altının onsu 1.290 doların üzerini gördü

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları sonrasında 1.290,00 doların üzerini gördü.

FOMC toplantı tutanakları dün akşam yayımlandı. Dün 1.267,91 dolar seviyesini kadar gerileyen altının ons fiyatı, FOMC kararının ardından 1.283,95 dolara kadar yükselerek günü yüzde 0,91 artışla bu seviyeden tamamladı.

Fed yetkilileri, son toplantılarında bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Bugün yatay bir seyirle başlayan ve 1.290,12 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1.288,30 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı dün hem dolar/TL'deki hem de altının ons fiyatındaki gerilemeyle son bir haftanın en düşük seviyesi olan 143,9 lirayı gördü. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,50 artışla 145,80 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 980 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.282-1.292 dolar aralığında işlemler gerçekleştireceği öngörüsünde bulundu.

Memiş, ABD-Kuzey Kore arasında bir sessizlik yaşansa da, jeopolitik riskin tamamen ortadan kalktığının söylenemeyeceğini, bu sebeple altının ons fiyatının yükselmesi durumunda 1.300 dolar seviyesini test edebileceğini dile getirdi.

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Altının Onsu
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