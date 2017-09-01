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Altının onsu 1.325 dolar seviylerinde

-ABD verilerinin ardından 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı 1.325 dolardan işlem görüyor

Altının onsu 1.325 dolar seviylerinde

İSTANBUL (AA) - Altının onsu, 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra 1.325 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gün içerisinde 1.320 doların altında yatay seyreden altının onsu ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.328,29 dolara kadar yükseldi ancak daha sonra kazançlarını geri verdi. Altının onsu saat 16.30 itibarıyla 1.325,16 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD istihdam piyasasındaki iyileşmenin biraz ivme kaybettiğini, altının on fiyatının bu hafta içerisinde yaklaşık 10 ayın en yükseğine çıktığını belirtiyor.

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