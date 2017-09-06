Altının onsu bir yılın zirvesini gördü

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle değer kazanan altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.344 dolarla 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izledi ve saat 09.45 itibarıyla 1.338 dolar seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı şu dakikalarda 147,9 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.340 dolar direncinin kırılması durumunda 1.380 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin açıklamalarının altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.



Muhabir: Bekir Gürdamar