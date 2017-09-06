Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Altının onsu bir yılın zirvesini gördü

Altının ons fiyatı dün akşam 1.344 dolar ile bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1.338 dolar seviyelerinde dengelendi.

Altının onsu bir yılın zirvesini gördü

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle değer kazanan altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.344 dolarla 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izledi ve saat 09.45 itibarıyla 1.338 dolar seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı şu dakikalarda 147,9 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.340 dolar direncinin kırılması durumunda 1.380 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin açıklamalarının altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.


Muhabir: Bekir Gürdamar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomiPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5