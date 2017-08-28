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Altının onsu son 10 günün en yükseğinde

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, 1.298,9 dolar ile son 10 günün en yüksek seviyesini gördü.Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 1.298,9 dolara yükselerek 18 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, saat...

Altının onsu son 10 günün en yükseğinde

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, 1.298,9 dolar ile son 10 günün en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 1.298,9 dolara yükselerek 18 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.297,8 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,7 değer kazancıyla 144 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen haftanın son işlem gününde Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yaptıkları konuşmada para politikasına değinmediklerini belirtti.

Bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran Memiş, yurt içi piyasaların, Kurban Bayramı haftasına girmesi nedeniyle sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Memiş, "Altının gram fiyatında düşüşler devam ederse 140 lira seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Ancak dolar kurunda toparlanma yaşanırsa altının gram fiyatında 145 lira seviyesi gündeme gelebilir." diye konuştu.

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