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Altının onsu yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

-Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında bu yıl içinde ulaştığı zirveyi 1.339,64 dolara taşırken, aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Altının onsu yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında bugün 1.339,64 dolara kadar çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından 1.328,89 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftayı 1.325,35 dolardan tamamladı.

Bugüne 1.325,04 dolardan başlayan altının ons fiyatı Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışının etkisiyle yılın en yüksek seviyesi olan 1.339,64 doları gördü. Bu seviye aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan beri gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Altının ons fiyatı, saat 11.30 itibarıyla 1.338,28 dolarda seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, "ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan jeopolitik risk algısıyla ağustos ayında yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatının, eylül ayında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.340 dolar seviyesini şimdilik test etmediğini ancak test edebileceğini kaydeden Memiş, eylül ayında altının ons fiyatında 1.250 dolar seviyesinin destek, 1.350 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceği öngörüsünde bulundu.



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Anahtar Kelimeler:
Altının OnsuPiyasalar
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