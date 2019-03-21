Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon atasehir Tokyo
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

"Altınova'da kivi üretimini artıracağız"

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: - "Karadere Barajımızı inşallah yaptığımızda buradaki kivi üretimini de artırmış olacağız"

banner17

YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'nın Altınova ilçesinde inşa edilen Karadere Barajı devreye alındığında bölgedeki kivi üretiminin artacağını söyledi.

Özkaldı, SS Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde mezatı izledi, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiftlikköy ilçesinde iki baraj yapacaklarını belirten Özkaldı, "Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Akdere Barajımız... 5 bin 140 dekar alanı sulayacak, özellikle Çiçekçilik OSB'ye de su verecek önemli bir baraj. Bunun planlama çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah akabinde projesini de hazırlayıp, uygulama planını alıp bu barajımıza başlayacağız. Yalovamıza hayırlı olsun." dedi.

Özkaldı, Çiftlikköy'deki ikinci projelerinin de Çukurköy Barajı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Hemen bitişiğinde zaten. Bunun alanı daha büyük. 15 bin 290 dekar. Bu bir safha daha ileride. Bunun planlaması bitti, proje çalışmaları devam ediyor. Trabzon hurması, ceviz, kivi ve diğer meyveler olmak üzere Çukurköy mevkisinde bu barajdan inşallah sulama suyu vereceğiz."

Özkaldı, Altınova ilçesindeki kivi üreticilerinin desteklemesi amacıyla yürüttükleri bir diğer baraj projesiyle de 9 bin 170 dekar alanın sulanacağını ifade etti. Özkaldı, "Altınova, gerçekten adı üzerinde altın olan kivisiyle meşhur. Türkiye'de tüketilen kivinin yüzde 50 civarı Yalova'da üretiliyor. Bu bizler için mutluluk verici. Bunu artırmamız lazım. Karadere Barajımızı inşallah yaptığımızda buradaki kivi üretimini de artırmış olacağız." diye konuştu.

Çınarcık'taki Karakaya Barajı'nın da bin 910 dekarda planlamasını tamamladıklarını anlatan Özkaldı, bu bölgede de kivi üretimi için uygun alanlar bulunduğunu söyledi.

Özkaldı'ya ziyaretinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yalova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5