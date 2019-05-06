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Altınyıldız Classics'e "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülü

-Altınyıldız Classics, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards’da “Yılın En İyi Erkek Giyim Markası” ödülünün sahibi oldu

Altınyıldız Classics'e
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İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, "Yılın En İyi Erkek Giyim Markası" ödülünün sahibi oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Altınyıldız Classics, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards’da “Yılın En İyi Erkek Giyim Markası” ödülünü aldı.

Ödül törenine katılan Altınyıldız Classics Pazarlama ve Marka Direktörü Onur Uluğ, markanın sosyal medyada gösterdiği başarılı performans ile layık görüldüğü ödülü Deloitte ortağı Hakan Göl verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluğ, tüm markaların ob­jektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey’de ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Altınyıldız Classics olarak sosyal medya kanallarını markanın ruhunu tüketicilerle buluşturmanın en önemli mecraları olarak gördüklerini aktaran Uluğ, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların tüketicilerimize ulaşması ve şimdi de bir ödülle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Altınyıldız Classics
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